



В электронном читальном зале Центральной библиотеки им. М. К. Агашиной состоялся завершающий урок по кибербезопасности для участников курсов компьютерной грамотности старшего возраста и совершеннолетних людей с инвалидностью. В учебном 2022- 2023 году в проекте «Азбука интернета» приняло участие 150 человек.

Слушателям рассказали об основах безопасного поведения в интернете. На занятии были подробно разобраны причины опасных ситуаций и определены шаги по их предотвращению и устранению. Участники проанализировали примеры из собственного опыта и разобрали на их основе пошаговую инструкцию оптимальных действий.

— В современном цифровом мире комфортно должно быть людям разных поколений. Для этого мы постоянно проводим обучающие лекции, семинары, мастер-классы. Пожилые люди активно включились в этот образовательный процесс. Думаю, что теперь для тех, кто прошел обучение, не проблема самим записаться на прием к врачу, безопасно оплатить коммунальные услуги онлайн или сделать покупку в интернет-магазине, пообщаться со своими близкими и друзьями в социальных сетях, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В конце занятий все участники получили в подарок тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», которую выпустил национальный провайдер и бесплатно предоставляет региональным библиотекам.

— Занятия у наас проходят по методическому пособию "Азбука интернета". В нем сложные вопросы объясняются подробно и просто с учетом возраста обучающихся. Слушатели с увлечением изучают мир интернета, где могут найти много полезной и развлекательной информации, — сказала Светлана Пруданова, директор Волгоградской сети городских библиотек.

Совместный обучающий проект «Ростелекома» и Волгоградской сети городских библиотек для старшего поколения действует в Волгограде с 2014 года. За это время компьютерную грамотность освоили более 7000 пенсионеров.



