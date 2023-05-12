Андрей Бочаров и Александр Беглов встретились с жителями блокадного Ленинграда

Губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга Андрей Бочаров и Александр Беглов 12 мая в Волгограде провели встречу с жителями блокадного Ленинграда. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. Встреча прошла в зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области с участием председателя областного совета ветеранов Александра Блошкина и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Открывая встречу, Андрей Бочаров подчеркнул, что Сталинград и Ленинград объединяет не только героическая военная судьба, но и взаимовыручка. Известно также, что в июле-августе 1944 года после освобождения северной столицы состоялся велопробег «Сталинград-Москва-Ленинград»: новые знакомства и культурный обмен между жителями двух городов способствовали развитию дружеских связей. Участники велопробега также ознакомились с опытом восстановления города на Неве.

Александр Беглов посвятил участников встречи в детали подготовки к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:

– Вчера в Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке к этим торжествам. Его провела Валентина Ивановна Матвиенко. Готовим насыщенную программу. Как всегда, приглашаем к нам в эти дни блокадников из разных городов нашей страны, из дружественных стран. Будем рады видеть вас в эту памятную для всех ленинградцев дату, – обратился он к волгоградцам.

Напомним, что делегация из Санкт-Петербурга прибыла в Волгоград 11 мая вечером. Сегодня, 12 мая, на Мамаевом кургане состоялось открытие памятного знака ленинградцам – защитникам Сталинграда. После этого Андрей Бочаров и Александр Беглов поставили подписи под программой сотрудничества субъектов до 2025 года.