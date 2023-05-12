Волгоградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве до 2025 года

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов поставили подписи под программой сотрудничества субъектов до 2025 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации волгоградского региона, перед подписанием документа стороны обсудили вопросы развития гуманитарного, культурного, экономического взаимодействия.

– Опираясь на сложившиеся за десятилетия, проверенные временем отношения, в настоящее время мы активно развиваем партнерские, по-настоящему дружеские связи между нашими регионами, которые создают новые возможности для расширения и укрепления двухстороннего экономического, гуманитарного, образовательного, социально-культурного, патриотического сотрудничества и межпарламентского взаимодействия, – подчеркнул Андрей Бочаров в ходе церемонии подписания документа.

Губернатор Волгоградской области также добавил, что межрегиональная специализация и конкурентные преимущества двух регионов позволяют эффективно дополнять друг друга и реализовывать новые инициативы, планы и проекты во благо Отечества.

Подписанный документ предусматривает совместное проведение регионами мероприятий в образовании, культуре, медицине, в сфере туризма, в здравоохранении и цифровой экономики. Кроме того, планируется увеличить участие компаний Волгоградской области в Петербургском Партнериате, в Международном промышленном форуме «Российский промышленник» и Петербургском международном инновационном форуме.

Ранее сообщалось, что в Волгограде на Мамаевом кургане с участием губернаторов двух регионов состоялось открытие памятного знака ленинградцам – защитникам Сталинграда.