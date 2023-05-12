На главной высоте России открыли памятный знак ленинградцам, защищавшим Сталинград

Губернаторы Санкт-Петербурга и Волгоградской области Александр Беглов и Андрей Бочаров 12 мая приняли участие в открытии памятного знака ленинградцам – защитникам Сталинграда.

– Сегодня на главной высоте России, героической земле легендарного непокоренного Сталинграда, сделан еще один важный шаг по сохранению исторической памяти и исторической правды о бессмертном подвиге Поколения Победителей, – сказал Андрей Бочаров в ходе торжественной церемонии. – Символично, что открытие памятного знака воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград, проходит в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда и в год 80-летия Сталинградской Победы. Воины-ленинградцы внесли важный вклад в общую Сталинградскую Победу. От имени жителей Волгоградской области благодарю Александра Дмитриевича, всех жителей Санкт-Петербурга за сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония прошла после минуты молчания. Честь открывать памятный знак предоставили пережившей блокаду Ленинграда Хельви Латту, а также представителю «Юнармии» Никите Глазкову.

– 80 лет назад Красная армия одержала первую великую победу – в Сталинградской битве был разгромлен фашизм. Здесь на протяжении двухсот дней решалась судьба нашей страны и всего мира. Мы принесли сюда частицу святого для всех ленинградцев места. В памятном знаке – образ Матери-Родины с Пискаревского мемориального кладбища. Это дань памяти ленинградцам, погибшим на сталинградской земле, – подчеркнул в свою очередь Александр Беглов, напомнив, что Ленинграду и Сталинграду в числе первых в нашей стране было присвоено звания городов-героев.

Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Беглом прибыла в Волгоград 11 мая. Стороны в рамках двухдневного общения планируют обменяться опытом по ряду направлений.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области