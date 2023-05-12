Общество

Под Волгоградом птицефабрику наказали за трупы птиц и живых грызунов

Общество 12.05.2023 12:12
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12.05.2023 12:12


Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным постановление о привлечение к административной ответственности ООО «Птицефабрика Ахтубинская». Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, многочисленные нарушения ветеринарного законодательства были выявлены на предприятии еще в 2022 году в ходе внеплановой проверки.

– Установлено, что въезд на территорию предприятия не оборудован дезбарьером. Кроме того, на предприятии имеется крематор, однако отходы инкубации сбрасываются в яму в ста метрах от крематора. На предприятии не осуществляется борьба с грызунами, а также не принимаются меры для отпугивания дикой птицы. В помещении для проведения мойки инвентаря складируется падеж птицы, – сообщили в управлении.

Юридическое и должностное лицо предприятия были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Птицефабрике, которая находится в Ленинском районе, выдано предписание об устранении выявленных нарушений ветеринарного законодательства.

Однако предприятие на согласилось с наказанием и оспорило его в суде. В настоящее время решение вступило в законную силу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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