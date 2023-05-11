Общество

Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской области

Общество 11.05.2023 22:01
0
11.05.2023 22:01



Неблагоприятную отметку превышает уровень воды в водоемах, расположенных вблизи четырех населенных пунктов в трех районах Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ, по состоянию на 11 мая 2023 года превышение неблагоприятной отметки сохраняется на Цимлянском водохранилище у станиц Нижний Чир и Суворовская Суровикинского района. Из-за превышения уровня воды на Дону аналогичная ситуация складывается у хуторов Ложки Калачевского района и Красноярский Котельниковского района.
О каких-либо подтоплениях в указанных населенных пунктах не сообщается. 
Фото из архива ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.05.2023 20:47
Общество 11.05.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 20:33
Общество 11.05.2023 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 19:04
Общество 11.05.2023 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 18:02
Общество 11.05.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 17:25
Общество 11.05.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 16:55
Общество 11.05.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 15:47
Общество 11.05.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 15:47
Общество 11.05.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 14:02
Общество 11.05.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 13:57
Общество 11.05.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 13:55
Общество 11.05.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 11:18
Общество 11.05.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2023 10:31
Общество 11.05.2023 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.05.2023 09:43
Общество 11.05.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2023 21:44
Общество 10.05.2023 21:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:01
Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
«Сенсации не случилось»: волгоградские гандболистки уступили действующему чемпиону РоссииСмотреть фотографии
21:41
В Волгограде ищут пропавшего 40-летнего мужчину в спортивной одеждеСмотреть фотографии
21:27
В дорожном месиве на Третьей продольной под Волгоградом погиб мужчинаСмотреть фотографии
20:47
Губернатор Санкт-Петербурга прибыл с двухдневным визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
20:33
Задолжавший миллионы «Ситиматик-Волгоград» из-за тысячи рублей грозит засудить кредитора до потери репутацииСмотреть фотографии
20:16
Житель Камышина заявил на работе о взрывчатке в рюкзаке, чтобы избежать мобилизацииСмотреть фотографии
19:04
Волгоградцы 11 мая сняли на видео бесконечную пробку на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Новые фонтаны на набережной Волгограда дали течь: видеоСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде 10 участникам СВО вручили государственные наградыСмотреть фотографии
16:55
Улицу Рабоче-Крестьянскую в Волгограде сузят до двух полос до 13 маяСмотреть фотографии
16:48
На ул. Чуйкова волгоградец получил открытый перелом после наезда самокатаСмотреть фотографии
16:25
Присел и упал. В Волгограде на острове Голодном нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:21
Под Волгоградом мать обвиняют в гибели 2-летнего ребенка от угарного газаСмотреть фотографии
15:47
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат новый закон о бездомных собакахСмотреть фотографии
15:47
Мигель и Лиза Арзамасова могут приехать в Волгоград на фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:02
Волгоградская гордума на 800 рублей проиндексировала пособия на погребениеСмотреть фотографии
13:57
Многодетный боец «Бессмертного Сталинграда» Алексей Моисеенко погиб на СВОСмотреть фотографии
13:55
Волгоградский молодежный фестиваль пройдет 23 и 24 июняСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде в спортклубе «365» на тренажере умер мужчинаСмотреть фотографии
12:52
«Моя публикация вегетарианская»: «яблочник» Александр Ефимов ждет в облсуде объяснений от сотрудников полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
На шлюзах Волжской ГЭС ввели реверсивное движениеСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде бизнесмен Арам Мовсисян зарезал одного и ранил двух мужчин возле кафе «Аура»Смотреть фотографии
10:55
Прибывшие в Волгоградскую область делегаты из Китая спустились в рудникСмотреть фотографии
10:46
Надеялся проскочить. В Волгограде юноша на «ВАЗе» протаранил LexusСмотреть фотографии
10:31
Каждый пятый житель ЮФО готов открыть вклад в юаняхСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом сняли на видео спасение застрявшей в оросительном канале лосихиСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде 13-летняя девочка на самокате сбила пенсионеркуСмотреть фотографии
09:43
График отключения горячей воды в мае в Волгограде опубликовали концессииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде предпринимательницу обвиняют в массовом обмане с надгробиямиСмотреть фотографии
 