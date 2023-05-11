Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской области

Общество 11.05.2023 22:01
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11.05.2023 22:01
Неблагоприятную отметку превышает уровень воды в водоемах, расположенных вблизи четырех населенных пунктов в трех районах Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ, по состоянию на 11 мая 2023 года превышение неблагоприятной отметки сохраняется на Цимлянском водохранилище у станиц Нижний Чир и Суворовская Суровикинского района. Из-за превышения уровня воды на Дону аналогичная ситуация складывается у хуторов Ложки Калачевского района и Красноярский Котельниковского района.
О каких-либо подтоплениях в указанных населенных пунктах не сообщается.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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