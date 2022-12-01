С 1 декабря в Волгоградской области выросли тарифы на услуги ЖКХ









Сегодня, 1 декабря, в Волгоградской области вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые были досрочно повышены во всех регионах РФ из-за инфляции

Как сообщает ИА «Высота 102», уже со следующего месяца - января 2023 года - жители региона увидят повышенные суммы в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Так, цена на газ для населения Волгоградской области с 1 декабря текущего года изменится от 8,02% до 8,5% в зависимости от направления использования.

Наименьшее увеличение цены произойдёт для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее - для отапливающих частные дома газовым котлом. В первом случае стоимость кубометра газа составит 10,29 руб. (было 9,52 руб.), во втором - 6,57 руб. (было 6,06 руб.).

Электроэнергия с 1 декабря в регионе подорожает на 8,9%: тариф будет равняться 5,39 руб./кВт.ч. с НДС. При расчётах тарифов для населения, проживающего в городских поселениях в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также в сельских поселениях, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах эксперты применили понижающий коэффициент 0,701. По итогу тариф для этих категорий составит 3,78 руб./кВт.ч. с НДС.

Ежемесячная плата волгограцев за холодную воду вырастет с 1 декабря более чем на два рубля за кубометр, услуги по водоотведению подорожают на полтора рубля, а кубометр горячей воды – на 13 рублей и 42 копейки. Не менее ощутимо вырастут тарифы на вывоз мусора и отопление.

Как сообщалось ранее, льготный тариф на теплоснабжение теперь составит 2350,97 руб./Гкал с НДС (было 2156,86 руб./Гкал), на горячую воду – 162,54 руб./м3 с НДС (было 149,12 руб./Гкал).

Тариф на вывоз мусора изменится на 9% и составит 499,01 руб./м3 (было 457,81 руб./м3).

Власти обещают, что следующая индексация тарифов произойдет 1 июля 2024 года, то есть через 1,5 года.

Напомним, что ранее тарифы на услуги ЖКХ в России для населения повышались один раз в год - с 1 июля.



