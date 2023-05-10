Общество

Волгоградцы взыскали с Аэрофлота около полумиллиона рублей за отмененный из-за СВО рейс

Общество 10.05.2023 15:24
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10.05.2023 15:24


Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск потребителей, которые требовали от российского авиаперевозчика возмещения стоимости не оказанных услуг. Об этом  рассказали V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, которое в рамках процесса готовило заключение в пользу потребителей.  
В  декабре 2021 года  между группой волгоградцев  и ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»  был заключен договор авиаперевозки. Стоимость услуг  составила 131 000 рублей  и была оплачена полностью.
Однако данные рейсы были отменены Аэрофлотом в связи с проводимой на территории Украины специальной военной операцией. Тогда, напомним, в России была приостановлена работа некоторых аэропортов. 
Согласно действующему законодательству,  в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки, пассажиру возвращаются уплаченные за билет деньги. При этом вынужденным отказом пассажира от перевозки признается, помимо прочего, отказ в случае отмены или задержки рейса, указанного в билете, объяснили в ведомстве.
Потребителями в адрес Аэрофлота была направлена претензия с требованием осуществить возврат денежных средств за отменённые рейсы. Однако требования волгоградцев авиакомпания проигнорировала. 
По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск потребителей, обязал Аэрофлот расторгнуть договор авиаперевозки и возместить потребителям сумму, уплаченную за не предоставленные услуги авиаперевозки, а также иные выплаты.
Общая сумма, которую ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» должен выплатить потребителям, составляет около 453 000 руб.
Решение суда не вступило в законную силу.

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