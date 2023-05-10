В Волгоградской области накануне Дня победы поженились 43 пары

В Волгоградской области накануне Дня Победы зарегистрировали брак 43 пары. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете юстиции Волгоградской области, на основании данных районных и городских ЗАГСов, всего за майские праздники – с 1 по 9 мая - свадьбы сыграла 151 пара молодоженов.

Больше всего браков в эти дни было зарегистрировано в Волгограде, Волжском и Камышине.

А настоящий бум свадеб наблюдался 5 мая. В этот день в регионе провели 77 регистраций брака.

Накануне, напомним, в беседе с корреспондентом «Высоты 102» заведующая ЗАГСом Центрального района Инна Савельева опровергла популярное убеждение, согласно которому пары, сочетавшиеся узами брака в мае, обречены в будущем на расставание или нелегкую жизнь.