Общество

«Всю жизнь будете маяться»: верят ли волгоградцы в свадебные приметы

Общество 07.05.2023 16:15
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07.05.2023 16:15


Свадьба в мае — это легкие наряды, фотосессии в цветущем городе, церемонии на открытых площадках без страха быть съеденным комарами и мошками. Такой вариант многие пары считают идеальным. Если бы не одно «но». Едва ли не каждый второй знакомый настоятельно советует перенести торжество, напоминая народную примету — всю жизнь будете маяться. 

Живо ли это поверье в наши дни? Этот вопрос корреспонденты ИА «Высота 102» задали волгоградцам, без которых не обходится почти ни одна свадьба.


Корни приметы про несчастливых супругов уходят в далекое прошлое. На Руси считали, что Вальпургиева ночь (С 30 апреля по 1 мая) — время разгула нечистой силы. Сваренное ведьмами зелье якобы могло спутать планы мужчины и отправить его под венец. У народного поверья есть и более приземленная трактовка. В конце весны начинался посевной период. И тратить время на гуляния — свадьбы отмечались несколько дней подряд — значит, обрекать себя на скудный урожай. Впрочем, не исключено, что маету женившимся в мае пророчили из-за обычного созвучия слов.  

За годы работы заведующая ЗАГСом Центрального района Инна Савельева слышала о «маящихся» парах не один десяток раз. Устав от набивших оскомину мифов, волгоградка решила разобрать вопрос по косточкам. Вместе с коллегами Инна Савельева заглянула в архив и изучила статистику разводов. 


— Во время Великого Поста свадеб было мало. Церемонии проводили разве что в красивые даты — например, 23.03.2023. А вот в мае у нас уже все расписано. Современные пары не так доверяют приметам. К слову, в поверье про то, что женившиеся в мае будут маяться всю жизнь, не верю и я сама. Я с полной  уверенностью заявляю, что это расхожее мнение не имеет ничего общего с реальностью, — настаивает заведующая ЗАГСом. — Мы специально посмотрели статистику разводов за разные годы и выяснили, что пары, зарегистрировавшие свой брак в мае, не в большинстве.

Клубки из суеверий и примет приходилось распутывать и свадебному ведущему. Даже перед собственной церемонией Андрей Чацкий сталкивался с предостережениями — май не лучший месяц для бракосочетания. 


— Я могу посмотреть на ситуацию изнутри — я  женился в мае да еще и в воскресенье. И, конечно, выслушивал от знакомых все эти поговорки и приметы. Через 2 недели нашей семье будет 7 лет, мы с супругой любим друг друга и воспитываем прекрасную дочку. И, что удивительно — совсем не маемся, — говорит ведущий Андрей Чацкий. — Свадебная сфера полна стереотипов. Если вбить в поисковик «свадебная примета», то можно совсем перехотеть играть праздник. Зачастую «носителями» сомнительных примет является и старшее поколение. Однако большую часть стереотипов, в том числе «май — маяться», не могут объяснить ни в глобальной паутине, ни за семейным ужином. Поэтому лично я всегда рекомендую молодоженам вообще не слушать никакие приметы. Жениться можно и в мае, и в пятницу. Как хотите! Ни день недели, ни месяц ни играют главной роли.


Однако в последние годы устоявшиеся приметы теряют свою популярность среди молодых. В майской свадьбе будущие супруги видят куда больше плюсов.

— Еще пару лет назад многие пары боялись жениться в мае и порой переносили церемонии, — подтверждает фотограф Надежда Денисова. — Но сейчас этим приметам уже почти не доверяют. Я тоже вышла замуж в мае и еще ни разу об этом не пожалела. Для меня этот месяц прекрасен всем — теплой погодой, возможностью пофотографироваться на природе. И, судя по количеству запланированных на май свадеб, такое же мнение разделяют многие пары.

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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