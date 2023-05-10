Трое жителей Волгограда получили травмы в ДТП на ул. Удмуртской

В Красноармейском районе Волгограда утром 10 мая три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. В больницу, сообщает ИА «Высота 102», были доставлены 37-летний мужчина, а также девушка и молодой человек в возрасте 20 лет.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 10 мая в 03.26.

– Напротив дома № 12 по ул. Бахтурова водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде железобетонного блока, – сообщают в главке регионального МВД России. – В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу с места происшествия.





Как сообщает ИА «Высота 102», все трое госпитализированы в больницу №15 Волгограда.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области