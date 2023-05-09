В Волгограде старт авиагонок перенесли на 14.00 9 мая

Общество 09.05.2023 13:25
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09.05.2023 13:25
Сотни жителей Волгограда к 13.00 собрались на Центральной набережной, чтобы увидеть авиагонки над Волгой. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», в назначенное время состязания не стартовали. По информации организаторов, гонки стартуют в 14.00.
– Людей собралось достаточно много, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – Однако самолетов в заявленные 13.00 в небе не показалось, нет их по сей момент. Горожане подходят к представителям СМИ и спрашивают, будут ли состязания.
По информации организаторов, авиагонки не отменены. Их старт перенесен на час. В связи с чем – не уточняется.
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