В Волгограде старт авиагонок перенесли на 14.00 9 мая





Сотни жителей Волгограда к 13.00 собрались на Центральной набережной, чтобы увидеть авиагонки над Волгой. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», в назначенное время состязания не стартовали. По информации организаторов, гонки стартуют в 14.00.





– Людей собралось достаточно много, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – Однако самолетов в заявленные 13.00 в небе не показалось, нет их по сей момент. Горожане подходят к представителям СМИ и спрашивают, будут ли состязания.





По информации организаторов, авиагонки не отменены. Их старт перенесен на час. В связи с чем – не уточняется.