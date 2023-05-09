Дома нашел таблетки. В Волгограде трехлетний ребенок отравился хлором

В Волгограде малолетний ребенок проглотил хлорную таблетку. Как стало известно ИА «Высота 102», трехлетний мальчик нашел дома дезинфицирующие таблетки для бассейна.

— Трехлетний мальчик нашел дома хлорные таблетки и из любопытства съел одну. Родители не удосужились, как следует спрятать опасное вещество. Ребенка с отравлением госпитализировали в больничный комплекс, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах.

Известно, что инцидент произошел накануне. Вызов поступил из дома по улице Николая Отрады.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству пояснили, что пострадавшего доставили в больницу № 25.

— Ребенок госпитализирован в токсикологическое отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — добавили в облздраве.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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