Отравившихся женщину и 2-летнего малыша эвакуировали в Волгоград

Вертолетом санавиации в Волгоград доставлены 39-летняя женщина и двухлетний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102», за жизнь женщины продолжают бороться врачи областной инфекционной больницы № 1.

— Двухлетнего малыша доставили в центр острых отравлений горбольницы № 25 из Урюпинской ЦРБ. Ребенка госпитализировали из дома в тяжелом состоянии. В ЦРБ провели полное обследование, организовали консультацию с главным токсикологом региона, назначили необходимую терапию, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Уточняется, что после того, как состояние малолетнего ребенка удалось стабилизировать, его вертолетом эвакуировали в областной центр. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Также бортом санавиации эвакуирована 39-летняя жительница Суровикинского района. Женщина съела вяленую рыбу и почувствовала себя плохо.

— Причиной заболевания стал ботулотоксин, вырабатываемый бактериями, которые развиваются в продуктах питания, приготовленных с нарушением технологии, — рассказали в облздраве. — Сейчас анализы женщины находятся в работе.

Напомним, что с начала года служба санитарной авиации выполнила 68 вылетов и эвакуировала 66 пациентов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгоградской области причиной 14 случаев ботулизма стала вяленая рыба