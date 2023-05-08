Фейерверки на День Победы в Волгограде запустят на 8 площадках: список









В Волгограде по случаю Дня Победы фейерверки запустят в 22.00 сразу на восьми площадках. Как сообщает городская администрация, волгоградцы и гости города смогут наблюдать красочное пиротехническое шоу почти во всех районах города.

Так, в Центральном районе 9 мая фейерверк ожидается на Мамаевом кургане и нижней террасе Центральной набережной.

В Красноармейском районе в 22.00 праздничный фейерверк запустят на бульваре им. Энгельса.

Жителей Кировского района в указанное время ждут в Сквер Доблести и Славы, а в Советском районе местом для запуска фейерверка выбрали сквер у ЖК «Парк Арена».

В Дзержинском районе пиротехническое шоу состоится в парке «Героев-летчиков», а в Краснооктябрьском – перед театром «Царицынская опера».

Жителям Тракторозаводского района к 22.00 необходимо приходить на площадь Дзержинского.



