Фейерверки на День Победы в Волгограде запустят на 8 площадках: список

Общество 08.05.2023 21:13
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08.05.2023 21:13
В Волгограде по случаю Дня Победы фейерверки запустят в 22.00 сразу на восьми площадках. Как сообщает городская администрация, волгоградцы и гости города смогут наблюдать красочное пиротехническое шоу почти во всех районах города.
Так, в Центральном районе 9 мая фейерверк ожидается на Мамаевом кургане и нижней террасе Центральной набережной.
В Красноармейском районе в 22.00 праздничный фейерверк запустят на бульваре им. Энгельса.
Жителей Кировского района в указанное время ждут в Сквер Доблести и Славы, а в Советском районе местом для запуска фейерверка выбрали сквер у ЖК «Парк Арена».
В Дзержинском районе пиротехническое шоу состоится в парке «Героев-летчиков», а в Краснооктябрьском – перед театром «Царицынская опера».
Жителям Тракторозаводского района к 22.00 необходимо приходить на площадь Дзержинского.
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