У Вечного огня в Волгограде почтили память защитников Отечества

Общество 08.05.2023 13:07
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08.05.2023 13:07
Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню прошла сегодня, 8 мая, на Аллее Героев в Волгограде. Как сообщили в администрации региона, память защитников Отечества почтил губернатор Андрей Бочаров вместе с участниками Великой Отечественной войны, руководителями правоохранительных структур, жителями и гостями региона.
Участие в этом мероприятии также приняли руководители органов власти, депутаты, сенаторы, представители духовенства, политических партий, ветеранских и общественных организаций. Сменяя друг друга, они возложили цветы к монументу, где больше полувека горит Вечный огонь.
Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде был зажжен 1 февраля 1963 года. Под обелиском из черного и красного гранита похоронены участники гражданской войны времен Красного Царицына, убитые белогвардейцами в 1919 году. Рядом с революционерами, в 1942 - 1943 годах были погребены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армий, героически защищавшие город в дни Сталинградской битвы. По имеющимся сведениям, в братской могиле похоронено более 100 бойцов, погибших в боях за Отечество.
После окончания церемонии возложения собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Торжественным маршем прошел расчёт роты Почётного караула.
Фото: администрации Волгоградской области
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