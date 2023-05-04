«Стена Памяти» и видеолента: в Волгоградской области «Бессмертный полк» пройдет в новых форматах

В Волгоградской области более 350 тысяч учащихся школ, колледжей и вузов присоединятся к акции «Бессмертный полк», которую в этом году решено провести в новом формате. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодняшний день в учебных заведениях города и области начался с торжественных линеек, церемонии поднятия флага России и Знамени Победы.

— Школы посетят труженики тыла, «Жители осажденного Сталинграда», участники спецоперации, ветераны боевых действий. Они расскажут детям истории подвигов и пообщаются в неформальной обстановке, — рассказали в регкомитете образования, науки и молодежной политики. — Просветительские акции организованы совместно с обществом «Знание», «Движением Первых», ветеранскими и другими организациями.

Также сегодня в вузах, ссузах и школах запланированы встречи с ветеранами. Будут организованы внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвященные Великой Отечественной войне, 80-летию Сталинградской битвы и Дню Победы.





Сразу после «Разговоров о важном» стартует проект «Бессмертный полк». В этом году акцию проведут в различных форматах. Так, в Волгоградской области портреты фронтовиков размещают на «Стене Памяти», который представляет собой конструктор оформления фотографий, который можно найти по ссылке. Подобные стенды установят и в школьных классах.

Каждый сможет принять участие и в акции «Живая Книга Памяти Волгоградской области». Для этого необходимо записать короткое видео о своем родственнике, прошедшем Великую Отечественную войну, чей портрет размещен на «Стене Памяти». Все ролики до 31 мая опубликуют на страницах в соцсетях школ, колледжей и вузов с хэштегом #БессмертныйПолкСталинград.

В День Победы — 9 мая – видеоленту из рассказов о героях войны продемонстрируют на экране исторического парка «Россия — моя история», установленном на улице. Как уточнили в облкомобразования, школьники и студенты принимают участие и в других проектах: «Парад у дома ветерана», «Песни Победы», «Сад Памяти», «Без срока давности» и многих других.

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