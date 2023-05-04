Общество

«Чтобы от вас шло тепло»: в лицее № 5 Волгограда провели линейку, посвященную Победе

Общество 04.05.2023 13:15
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04.05.2023 13:15


В Волгограде сегодня, 4 мая, ученики лицея № 5 с портретами своих прадедов вышли на линейку, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подростки бережно держали в руках фотографии советских воинов, благодаря которым наступил долгожданный мир. 


Церемония началась с поднятия флагов города-героя Волгограда, Волгоградской области и российского триколора. У флагштоков с волнением выстроились юнармейцы — ученики 11-х классов — Герасим Тавадян, Павел Карякин и Матвей Бабин. После перед лицеистами пронесли Знамя Победы. 


К собравшимся на линейке школьникам, только планирующим первые шаги во взрослую и самостоятельную жизнь, обратилась дитя Сталинграда Тамара Колбасина. 

— Уже много лет, как мы живем в мирное время, но никогда не пожелаем кому-то, чтобы была так прервана наша жизнь в 42-м, когда пришли сюда фашисты к нам в Сталинград, и наша учеба была прервана, а я окончила в 1942 году только три класса. И потому для всех детей перестал быть главным праздник Нового года. У нас у всех, и у взрослых, конечно, стала главным праздником Победа. Победа 2 февраля наша Сталинградская и главная Победа, которую мы будем праздновать через несколько дней, — вспоминает 91-летняя Татьяна Васильевна. — Дорогие ребята! Мы, когда уже немножко подросли, а те, которые были взрослее, мы пытались вам донести все, что мы пережили. А почему мы это делали? Нам нужно было, нам хотелось, чтобы вы запомнили, передали своим детям, те дети передали следующим детям и так, чтобы знали все, что война — это великое зло и жизнь надо прожить так, чтобы сделать все, чтобы страна наша была мирная, красивая, и чтобы все у нас было хорошо. Потому, я желаю вам, чтобы никогда ничто не помешало вам учиться, чтобы вы шли по жизни правильно, а что такое правильно? Это, чтобы от вас шло тепло и рядом идущим, и в целом стране. Чтобы страна наша расцветала дальше. Всего вам хорошего, всего вам доброго, отличных оценок и доброго пути по жизни. 


В завершении своей напутственной речи Тамара Колбасина продекламировала по памяти отрывок из стихотворения Константина Симонова «Родина»:


Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткою меридианов,

Непобедима, широка, горда.


Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что у нас осталось вдалеке,


Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину — такую,

Какой ее ты в детстве увидал.


Память павших советских воинов, лучших сынов и дочерей народа-освободителя почтили минутой молчания. Школьники с портретами фронтовиков образовали символический круг, где каждый смотрел друг на друга, и, тем не менее, мог прикоснуться к прошлому, к истории, к героям, которые живут вечно, пока их помнят.


Затем над лицеем зазвучала всем знакомая песня «Катюша» и лицеисты закружились в вальсе. Кавалеры поменялись партнерами и вот уже ветераны вспомнили свою молодость. В завершении церемонии школьники и преподаватели, фронтовики и приглашенные гости, исполнили знаменитую песню «День Победы».   







Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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