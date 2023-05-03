Общество

Портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» пустят по Волге

Общество 03.05.2023 15:38
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03.05.2023 15:38


В Волгограде 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Как сообщает ИА «Высота 102», портреты ветеранов Великой Отечественной войны «проплывут» по Волге. Такой формат, по информации организаторов, решено назвать «Река Бессмертного полка». 

Мы хотим, чтобы наш регион рождал новые традиции. Наш город стоит на реке, поэтому мы решили, что в этом году портреты ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по Волге, – сообщил начальник волгоградского штаба «Бессмертного полка России» Ярослав Князев. 

Затем, по словам Ярослава Князева, акцию подхватят автомобилисты, которые также с портретами ветеранов проедут по улицам Волгограда от речного порта на север и на юг города. 

Организаторы «Бессмертного полка» предпочли скрыть подробности  акции и пригласили волгоградцев посмотреть со стороны за происходящим. В этом году массово горожане не смогут принять участие в новом формате акции. 

Портреты будут «пронесены» по Волге на частных судах. Приглашаем волгоградцев в 12.00 на набережную посмотреть, помахать платочками и портретами, – сказал Ярослав Князев. Он также добавил, что от массового шествия как такового организаторы «Бессмертного полка» не отказались. Не исключено, что в будущем волгоградцы снова смогут выстроиться в колонны с портретами фронтовиков. На сегодня это невозможно из соображений безопасности. 

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