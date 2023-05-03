Портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк» пустят по Волге

В Волгограде 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Как сообщает ИА «Высота 102», портреты ветеранов Великой Отечественной войны «проплывут» по Волге. Такой формат, по информации организаторов, решено назвать «Река Бессмертного полка».

– Мы хотим, чтобы наш регион рождал новые традиции. Наш город стоит на реке, поэтому мы решили, что в этом году портреты ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по Волге, – сообщил начальник волгоградского штаба «Бессмертного полка России» Ярослав Князев.

Затем, по словам Ярослава Князева, акцию подхватят автомобилисты, которые также с портретами ветеранов проедут по улицам Волгограда от речного порта на север и на юг города.

Организаторы «Бессмертного полка» предпочли скрыть подробности акции и пригласили волгоградцев посмотреть со стороны за происходящим. В этом году массово горожане не смогут принять участие в новом формате акции.

– Портреты будут «пронесены» по Волге на частных судах. Приглашаем волгоградцев в 12.00 на набережную посмотреть, помахать платочками и портретами, – сказал Ярослав Князев. Он также добавил, что от массового шествия как такового организаторы «Бессмертного полка» не отказались. Не исключено, что в будущем волгоградцы снова смогут выстроиться в колонны с портретами фронтовиков. На сегодня это невозможно из соображений безопасности.