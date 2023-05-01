В Волгоградской области разыскивают 42-летнего мужчину из Ингушетии

В Волгоградской области разыскивают пропавшего жителя Ингушетии. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина бесследно исчез в середине апреля.

— Пропал Руслан Ахмедович Цечоев. Ему 42 года. Житель города Карабулака. С 13 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего примерно 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза серые. В день исчезновения был одет в кожаную куртку, серого цвета водолазку, черные спортивные штаны и такой же расцветки кроссовки. С собой была сумка черного цвета.

Если вы располагает информацией, способной помочь поискам, свяжитесь с координатором по номеру 8 961 838 77 74.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com