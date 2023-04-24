СК: в Волгограде ищут слепого 61-летнего мужчину

В Волгограде разыскивают пропавшего в конце зимы 61-летнего мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель ушел из дома и бесследно исчез 28 февраля.

— Следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области организовал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения Рамазанова Джамалудина Гюльмагомедовича, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

На вид пропавшему волгоградцу около 60-65 лет. Уточняется, что его рост примерно 170-175 сантиметров, он худощавого телосложения, с короткой прической и седыми волосами. Исчезнувший мужчина является инвалидом Ⅰ группы по зрению.

Известно, что заявление в правоохранительные органы подал брат мужчины, который проживает в другом регионе. С его слов, родственник долго не выходил на связь и он забил тревогу. Пропавший проживал в двухэтажке по улице Северный городок, 3. Соседи говорят, что видели Джамалудина последний раз 28 февраля.

Органы следствия просят всех, кто располагает информацией, способной помочь розыску, сообщить по телефонам 8-988-394-95-35, 76-36-55, либо по номеру 02.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области