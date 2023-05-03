Прожил большую и трудную жизнь: в Волгограде провожают в последний путь фронтовика Михаила Терещенко

Жители Волгограда сегодня, 3 мая, провожают в последний путь скончавшегося на 101-м году жизни ветерана Великой Отечественной войны, кавалера пяти орденов Красной Звезды Михаила Терещенко. Как сообщает ИА «Высота 102», на улице Землячки уже прошла траурная церемония прощания. Похоронят известного волгоградского фронтовика в Дзержинском районе на Моторном кладбище.

По данным «Высоты 102» проводить в последний путь Михаила Васильевича Терещенко вместе с десятками волгоградцев пришел сегодня губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров выразил соболезнование дочери скончавшегося ветерана.





Напомним, о кончине Михаила Васильевича стало известно 1 мая. По сведениям близких, он ушел из жизни 30 апреля. Несмотря на почтенный возраст, Михаил Васильевич вел активную жизнь, много встречался с молодежью, участвовал в патриотических мероприятиях.

16 ноября 2022 года поздравить ветерана Великой Отечественной войны, принимавшего участие в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, со 100-летием пришли многочисленные волгоградцы.

– Я прожил большую и трудную жизнь. Воевал, был дважды ранен, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, с парада — сразу в окопы, – вспоминал тогда полковник в отставке Михаил Терещенко. – Москву мы не сдали, я освобождал многие города и страны, закончил войну в Словакии. Потом служил на полигоне Капустин Яр. Был начальником стартовой команды. Произвел 400 пусков ракет. Я честно служил своей Родине и своему народу, верил в свою страну. Победа будет за нами!







