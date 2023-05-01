В Волгограде ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Терещенко

В Волгограде ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, защитник Москвы, кавалер пяти орденов Красной Звезды Михаил Терещенко. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеран войны скончался 30 апреля.

В прошлом году полковник в отставке отметил столетний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, Михаил Васильевич вел активную жизнь, много встречался с молодежью, участвовал в патриотических мероприятиях.

«Я прожил большую и трудную жизнь. Воевал, был дважды ранен, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, с парада — сразу в окопы», рассказывал о себе фронтовик.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Михаила Терещенко, отметив неоценимый вклад Михаила Васильевича в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение исторической правды.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Папа — это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетие