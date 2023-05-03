Расследования

Закаленные холодом волгоградцы стали реже болеть ОРВИ и ковидом

Расследования 03.05.2023 10:39
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03.05.2023 10:39


В Волгограде и области продолжает снижаться заболеваемость сезонными вирусными инфекциями, а также коронавирусной инфекцией COVID-19. Позитивную динамику эпидемиологи отмечают, даже не смотря на то, что с 4 апреля волгоградцы вынуждены оставаться без отопления, а температура воздуха на улице не отличается постоянством. 

– На 17 неделе зарегистрирован 191 случай COVID-19, показатель заболеваемости составил 7,8 на 100 тыс. населения, – сообщили 3 мая  в управлении Роспотребнадзора. – Данный показатель ниже в сравнении с предшествующей неделей на 24%. 

Среди взрослых волгоградцев  заболеваемость снизилась за минувшую неделю на 20%. Дети в Волгоградской области стали болеть в 2 раза реже – из общего числа заболевших жителей региона детей заболело за минувшую неделю всего 6,8%. 

– Основную долю в клинических формах COVID-19 занимают ОРВИ - 97%, внебольничные пневмонии составили 2%, бессимптомные случаи – 1%, – уточняют в Роспотребнадзоре. 


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