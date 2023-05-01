Расследования

Подорвавшие ЛЭП диверсанты могли сбежать на машине с волгоградскими номерами

Расследования 01.05.2023 21:10
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01.05.2023 21:10


Правоохранительные органы разыскивают диверсантов, подорвавших сегодня, 1 мая, опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал Mash, подозреваемые могли скрыться на черном Chevrolet Captiva с госномерами с кодом Волгоградской области. 

— По нашим данным, именно эту машину на волгоградских номерах сейчас разыскивает столичная полиция, — цитирует информагентство пост Mash.


По сведениям Telegram-канала Shot, автомобиль, на котором скрылись диверсанты, принадлежит 30-летнему жителю Волгограда. 

— Подозреваемых объявили в розыск, ориентировки на них разослали по Петербургу и Москве, — сообщает Shot. 

Напомним, что примерно в полночь 1 мая на территории Сусанинского поселения Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, на второй — взрывотехники обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, который был впоследствии снят и разминирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

По информации главы Ленобласти, по факту подрыва линии электропередач возбуждено два уголовных дела — по ст. 281 УК РФ (диверсия) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). 

Фото: Александр Дрозденко/t.me / Mash/t.me

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