Общество

Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом

Общество 29.04.2023 17:01
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29.04.2023 17:01


В массовом ДТП, которое произошло сегодня, 29 апреля, в Городищенском районе Волгоградской области, пострадали четверо взрослых и ребенок. Как сообщили в облздраве, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие, среди которых 13-летняя девочка, две женщины 74 и 66 лет, двое мужчин 71 и 45 лет, были доставлены в медицинские учреждения города. Взрослых привезли в больницу №25.
- Женщины 74 и 66 лет после проведенного обследования направлены на амбулаторное лечение. Двое пострадавших продолжают обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы. Девочка 13 лет, доставленная в КБ СМП №7, после обследования, также направлена на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве.
Напомним, что ДТП произошло около 09:15 на 672 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Столкнулись «Рено Логан»,  «Лада Ларгус» и «Митсубиси Лансер». Предварительная причина ДТП - выезд на полосу встречного движения водителем автомашины «Рено Логан». Из-за аварии на выезде из города образовались многокилометровые пробки

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