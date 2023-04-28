В Волгограде ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка

Происшествия 28.04.2023 21:09
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28.04.2023 21:09
Волонтеры движения «Лиза Алерт» объявили новый поиск – разыскивается 15-летний подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, о местонахождении Ивана Бурчевского ничего не известно с 20 апреля.Приметы молодого человека: рост 157 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Подросток был одет в черную спортивную кофту с белой надписью, красную футболку, черные спортивные штаны с белой надписью, серые кроссовки и черную бейсболку. В такой одежде его зафиксировала камера уличного наблюдения.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении юноши, просьба обращаться по телефону 89608871558 (Надежда).
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