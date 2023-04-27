Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймы

Большая вода продолжает наполнять Волго-Ахтубинскую пойму. Привычные места практически исчезают на глазах: дороги превращаются в затопленные низины, рыбаки шагают с удочками наперевес навстречу улову, а ерики и дикие пляжи встречают долгожданный разлив.

Эстетика ускользающей красоты — в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Под мостом у съезда на Бобры, где было сухо еще в прошлом году, теперь спокойно можно проплыть на байдарке.





За ериком Верблюд на бетонном переходе, ушедшем под воду, пытают удачу местные рыбаки.





Дороги, отмеченные навигатором, медленно скрываются под водой. Дальше — только вплавь.





Огромные пространства поглощает разлив, а деревья словно примеряют на себя роль бакенов.





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня лично побывал в Волго-Ахтубинской пойме и провел на месте выездное совещание.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»