Андрей Бочаров: «Вода в пойму зашла. И в приличных объемах»

Губернатор Волгоградской области утром 27 апреля в ходе выездного рабочего совещания обсудил вопросы развития прибрежной территории и сохранения Волго-Ахтубинской поймы, а также оздоровления Волги и Дона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, наполнение поймы водой на сегодня Андрей Бочаров оценивает удовлетворительно.

– Вода в пойму зашла, и в приличных объемах: в этом году мы справляемся с задачей заполнения водных объектов на 75-95% в зависимости от их удаленности, так как большой объем основных артерий уже расчищен, – сказал Андрей Бочаров в ходе совещания. – Мы с вами не можем повлиять в целом на ситуацию по сбросу, невозможно постоянно удерживать рыбную или сельскохозяйственную полку – это все связано с общей работой Волжско-Камского бассейна, со многими экологическими вопросами — все должно быть в балансе. И в этом балансе интересы Волгоградской области в настоящее время учитываются полностью — проводится соответствующая работа.

Волгоградский губернатор также добавил, что в пойме не должны останавливаться работы по расчистке и строительству водопропускных сооружений, чтобы обеспечивать плавное захождение воды и удерживание ее в водоемах.

Следующая задача, по словам Андрея Бочарова, – добиться полного заполнения поймы в 10-дневный период сбросов. Для этого необходимо строительство обводного канала и комплекса гидросооружений на Ахтубе. По сведениям администрации региона, соответствующий проект уже подготовлен.

– Все идет в плановом порядке. Мы понимаем, что летом получим заключение госэкспертизы и после этого сможем работать над получением финансирования и реализацией этой задачи, — подчеркнул губернатор.

По словам губернатора, нельзя останавливать работу по оздоровлению Волги и Дона, рек Донского, Волжско-Камского бассейна, по обеспечению очистки стоков и канализационных вод.

– В том числе необходимо продолжать работать с промышленными предприятиями, находящимися на берегу Волги, — сделал акцент Андрей Бочаров.

Еще одна актуальная для региона задача – продолжение берегоукрепления. В федеральный центр Волгоградской областью направлено предложение о выделении опережающего финансирования для строительства еще одного из участков со стороны южных районов города.