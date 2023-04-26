Общество

Такое забыть невозможно: в Волгограде спустя 37 лет вспоминают чернобыльскую катастрофу

Общество 26.04.2023 14:41
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26.04.2023 14:41



Сегодня, 26 апреля, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Волгограде есть такие люди - их память почтили на митинге, который прошел у памятника «Защитившим от атома» в Центральном районе на улице 13-й Гвардейской дивизии.



На традиционную акцию, приуроченную к 37-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС,  собрались участники ликвидации этой техногенной катастрофы, депутаты, представители администрации, общественных организаций, сотрудники МЧС и кадеты. 



- Подвиг тех, кто участвовал в ликвидации аварии, навсегда вписан в историю, - сообщил на митинге первый заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Булгаков. - Ежегодно в этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто с честью исполнил свой гражданский и служебный долг, кто, жертвуя собой, защитил мир от распространения радиационной угрозы. И сегодня наша задача сделать все для того, чтобы подобное не повторилось.





Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Авария и пожар на четвертом энергоблоке привели к радиоактивному загрязнению огромного пространства в 150 тысяч кв. м. В зоне заражения оказались  густонаселенные районы Украины, Белоруссии и России. По некоторым данным, в результате чернобыльской трагедии пострадали  более 9 миллионов человек. Для ликвидации последствий аварии и опасной работы в радиоактивном очаге были мобилизованы 600 тысяч советских граждан, в том числе более 5 тысяч жителей Волгоградской области. 1235  из них были награждены государственными наградами. С июля по ноябрь 1986 года ликвидаторам удалось соорудить бетонный саркофаг (высота 50 м), который накрыл 4-ый энергоблок ЧАЭС, тем самым устранив источник радиации. Благодаря мужеству и самоотверженности ликвидаторов аварии удалось минимизировать масштабы катастрофы, которая произошла 37 лет назад.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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