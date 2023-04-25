



В Волгоградской области санитарная авиация продолжит свою работу по эвакуации нуждающихся в такой транспортировке пациентов, несмотря на происшествие с вертолетом

- Условиями контракта предусмотрена замена воздушного судна. На данный момент в распоряжении службы остается еще один борт, - сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Как ранее сообщало информагентство, государственный контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации в 2022 и в 2023 годах на общую сумму в 486 867 022,05 рублей был заключен между больницей №25 Волгограда и АО «Российские вертолетные системы» в январе 2022 года. Срок действия контракт установлен до 31 декабря текущего 2023-го.

Однако, как стало известно ИА «Высота 102», фактически транспортировкой пациентов авиационными силами занималась в Волгоградской области иная организация, заключившая с «РВС» договор субподряда. Вертолет медицины катастроф марки «Ансат» с бортовым номером RA-20012 потерпел крушение вечером 24 апреля. Пилот погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причины крушения устанавливаются. Все, что известно о падении вертолета собрано в отдельном материале ИА «Высота 102».

Напомним, что «крылатая скорая» чаще всего доставляет в Волгоград из районов области пациентов с сосудистыми катастрофами, последствиями автодорожных травм, отравлениями и ожогами.



