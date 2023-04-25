«Призывали онкобольных и диабетиков»: волгоградский омбудсмен назвал главные нарушения при частичной мобилизации

О многочисленных нарушениях при частичной мобилизации рассказал уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков. Как сообщает ИА «Высота 102», данные факты прозвучали на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы в рамках ежегодного отчета омбудсмена.

Так, по словам Валерия Ростовщикова, больше всего жалоб, которые поступили в аппарат уполномоченного, касались именно частичной мобилизации. Жители региона обращались к уполномоченному в связи с призывом на военную службу родственников, имеющих серьезные заболевания или бронь, а также просили помощи в установлении местонахождения мобилизованных близких.

При этом омбудсмен заявил, что главная причина допущенных военкоматами нарушений заключалась в устаревших данных, касающихся здоровья военнообязанных, и в системе воинского учета.

– Были случаи призыва в рамках частичной мобилизации онкобольных, страдающих сахарным диабетом и другими серьезными заболеваниями, – рассказал Валерий Ростовщиков. – При этом в военкоматах не было врачей, не были созданы врачебные комиссии. Данные нарушения были устранены лишь спустя несколько недель после начала мобилизации.

Также, по словам омбудсмена, военкоматы призывали сотрудников предприятий, которые отнесены к оборонному комплексу, несмотря на то, что эти работники имели бронь. Речь шла о сотрудниках таких организаций, как Волжский трубный завод, «Волгоградэнерго», железной дороги и других предприятий. При этом удалось вернуть на рабочее место не всех из имевших право на бронь сотрудников.

Родственники мобилизованных жаловались и на проблемы с получением выплат. Так, для этого оказалось недостаточным подтверждения самого факта мобилизации, необходимо было получить подтверждение воинской части, куда отбывал мобилизованный. Однако, если воинская часть находилась за пределами Волгоградской области, зачастую с этим возникали трудности.

По словам Валерия Ростовщикова, фиксировались также факты мобилизации многодетных отцов. Данные проблемы, подчеркнул омбудсмен, возникали из-за отсутствия указа об отсрочке призыва на военную службу данной категории граждан. Военкоматы руководствовались рекомендациями Минобороны РФ и в каждом подобном случае действовали по-разному.

Только спустя значительное время после начала мобилизации основные проблемы удалось решить как на региональном, так и на федеральном уровнях. При этом Валерий Ростовщиков подчеркнул важную роль военной прокуратуры, которая тщательно разбиралась в каждом отдельном случае.

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»