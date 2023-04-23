Спартаковцы заложили «Аллею чемпионов» в Волгограде

Общество 23.04.2023 13:06
0
23.04.2023 13:06
Накануне, 22 апреля, в ЦПКиО заложили "Аллею чемпионов". В церемонии открытия приняла участие команда новоиспеченных чемпионов России по водному поло "Спартак-Волгоград" . Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу клуба, свидетелями торжественного события стали сотни волгоградцев, которые пришли в парк на гастрономический фестиваль. Красно-белые посадили три дерева - каштан и бархат амурский, а также сфотографировались с посетителями ЦПКиО.
Спартаковцы не могли не похвастаться своим трофеем и продемонстрировали с главной сцены завоёванный неделю назад чемпионский кубок, полученный волгоградскими игроками благодаря двум одержанным победам в финале над казанским "КОС-Синтезом". Организаторы мероприятия тепло поздравили ватерполистов с заслуженным титулом, а зрители сопровождали теплые слова многочисленными аплодисментами. Отдельного внимания удостоился наставник "Спартака" Владимир Карабутов, который 22 апреля отмечал свой день рождения. Безусловно, команда и тренерский штаб получили заряд дополнительных эмоций перед походом за Кубком России.
Стоит отметить, что вскоре "Аллея чемпионов" расширится за счёт участия в акции других известных волгоградских спортсменов. Напомним, ранее гандбольное "Динамо-Синара" в полном составе в ЦПКи0 также высадили деревья.
Фото "Спартак-Волгоград" VK.com
Волжская ГЭС резко снизила объем воды для наполнения ериков под Волгоградом23.04.2023 14:00
Общество 23.04.2023 14:00
В оранжерее волгоградского ботсада открылась выставка кактусов23.04.2023 10:09
Общество 23.04.2023 10:09
Десятки тысяч волгоградцев с 24 апреля останутся без горячей воды: список адресов23.04.2023 08:48
Общество 23.04.2023 08:48
В двух районах Волгоградской области увеличилось количество жителей23.04.2023 08:27
Общество 23.04.2023 08:27
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО разведчика22.04.2023 21:14
Общество 22.04.2023 21:14
Жителей Волгоградской области временно оставят без кино и новостей22.04.2023 20:45
Общество 22.04.2023 20:45
«Голову сломали»: под Волгоградом не смогли поднять утонувший мост22.04.2023 20:07
Общество 22.04.2023 20:07
Под Волгоградом после дождя появилась двойная радуга22.04.2023 18:51
Общество 22.04.2023 18:51
В центре Волгограда досрочно открыли движение на улице Пархоменко22.04.2023 18:01
Общество 22.04.2023 18:01
«Проживаю в подвале, без света, в холоде»: 85-летняя пенсионерка из Попасной обратилась к сыну в Волгограде22.04.2023 17:09
Общество 22.04.2023 17:09
Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублей22.04.2023 14:50
Общество 22.04.2023 14:50
Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в Волгограде22.04.2023 14:31
Общество 22.04.2023 14:31
В Волгограде жителям двух пострадавших от взрыва подъездов разрешили забрать вещи22.04.2023 13:33
Общество 22.04.2023 13:33
«Уже сидят на гнездах»: волгоградская весна обманула перелетных птиц22.04.2023 11:43
Общество 22.04.2023 11:43
Берите зонтики: волгоградцев предупредили о дождях с грозами на выходных22.04.2023 09:23
Общество 22.04.2023 09:23