Общество

Спартаковцы заложили «Аллею чемпионов» в Волгограде

Общество 23.04.2023 13:06
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23.04.2023 13:06


Накануне, 22 апреля, в  ЦПКиО заложили  "Аллею чемпионов". В церемонии открытия приняла участие команда новоиспеченных чемпионов  России по водному поло "Спартак-Волгоград" . Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу клуба, свидетелями торжественного события стали сотни волгоградцев, которые пришли в парк на гастрономический фестиваль.  Красно-белые посадили  три дерева -  каштан и бархат амурский, а  также сфотографировались с посетителями ЦПКиО. 

Спартаковцы не могли не похвастаться своим трофеем и продемонстрировали с главной сцены завоёванный неделю назад чемпионский кубок, полученный волгоградскими игроками благодаря двум одержанным победам в финале над казанским "КОС-Синтезом". Организаторы мероприятия тепло поздравили ватерполистов с заслуженным титулом, а зрители сопровождали теплые слова многочисленными аплодисментами. Отдельного внимания удостоился наставник "Спартака" Владимир Карабутов, который  22 апреля отмечал свой день рождения. Безусловно, команда и тренерский штаб получили заряд дополнительных эмоций перед походом за Кубком России.

Стоит отметить, что  вскоре "Аллея чемпионов"  расширится за счёт участия в акции других известных волгоградских спортсменов.  Напомним, ранее гандбольное "Динамо-Синара" в полном составе в ЦПКи0 также высадили деревья.
Фото "Спартак-Волгоград" VK.com


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