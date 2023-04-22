Общество

В Волгограде жителям двух пострадавших от взрыва подъездов разрешили забрать вещи

Общество 22.04.2023 13:33
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22.04.2023 13:33


Сегодня, 22 апреля, жителям третьего и четвертого подъездов, которые больше всего пострадали от взрыва бытового газа, разрешили забрать свои вещи из квартир.
- Проведенные муниципальными спасателями работы по обеспечению безопасности позволили жителям третьего и четвертого подъездов вернуться в свои квартиры за вещами. Доступ собственников в помещения осуществляется под контролем сотрудников муниципальной службы спасения и сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в администрации Волгограда.
В наиболее пострадавших помещениях установлены вертикальные подпорки, что позволило перейти к следующим этапам. Сегодня с первой половины дня на объекте работает специализированная организация, осуществляющая инструментальное обследование конструктивных элементов здания. 
- Результаты обследования лягут в основу экспертного заключения об условиях дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома, - пояснили в мэрии.
Ранее, как сообщала «Высота 102», в первый и второй подъезды дома № 9 по ул. Титова в Волгограде вернули свет и воду после взрыва, прогремевшего утром 21 апреля. Нахождение жителей в этих подъездах не угрожает их жизни, заверили в администрации Волгограда. При этом, доступ в 3-й и 4-й подъезды был ограничен из соображений безопасности. 
Напомним, рано утром 21 апреля в доме №9 по ул. Титова взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 87-летняя хозяйка квартиры находилась в этот момент в больнице на лечении. Взрыв был такой силы, что разрушился балкон, осколками которых повредило припаркованные во дворе автомобили. Также разрушены еще две соседские квартиры, еще в нескольких зафиксированы серьезные повреждения. 
Четыре семьи дали согласие на переезд в маневренный фонд.

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