



Сегодня, 22 апреля, жителям третьего и четвертого подъездов, которые больше всего пострадали от взрыва бытового газа, разрешили забрать свои вещи из квартир.

- Проведенные муниципальными спасателями работы по обеспечению безопасности позволили жителям третьего и четвертого подъездов вернуться в свои квартиры за вещами. Доступ собственников в помещения осуществляется под контролем сотрудников муниципальной службы спасения и сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в администрации Волгограда.

В наиболее пострадавших помещениях установлены вертикальные подпорки, что позволило перейти к следующим этапам. Сегодня с первой половины дня на объекте работает специализированная организация, осуществляющая инструментальное обследование конструктивных элементов здания.

- Результаты обследования лягут в основу экспертного заключения об условиях дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома, - пояснили в мэрии.

Ранее, как сообщала «Высота 102», в первый и второй подъезды дома № 9 по ул. Титова в Волгограде вернули свет и воду после взрыва, прогремевшего утром 21 апреля. Нахождение жителей в этих подъездах не угрожает их жизни, заверили в администрации Волгограда. При этом, доступ в 3-й и 4-й подъезды был ограничен из соображений безопасности.

Напомним , рано утром 21 апреля в доме №9 по ул. Титова взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 87-летняя хозяйка квартиры находилась в этот момент в больнице на лечении. Взрыв был такой силы, что разрушился балкон, осколками которых повредило припаркованные во дворе автомобили. Также разрушены еще две соседские квартиры, еще в нескольких зафиксированы серьезные повреждения.

Четыре семьи дали согласие на переезд в маневренный фонд.



