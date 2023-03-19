В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Иваном Чиботэ

В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе проведения специальной военной операции Ивана Чиботэ. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны прошли накануне в Камышинском районе.

— Выражаем соболезнования семье нашего земляка, отдавшего жизнь за свободу и независимость Луганской Народной Республики, — отмечается в официальном сообщении администрации Камышинского района.

Уточняется, что похоронили камышанина в небольшом поселке Гуселка. При этом местные власти не указывают, был ли погибший мобилизован, отправился на фронт добровольцем или служил по контракту.

В официальном письме за подписью главы ЛНР Леонида Пасечника отмечается, что наш земляк «пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу».

Известно, что у погибшего бойца остались семья и родители.

Фото: Иван Чиботэ / ok.ru

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