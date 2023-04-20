Парад Победы 9 Мая состоится в Волгограде на главной площади

Парад по случаю празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на главной городской площади в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, отменять традиционное мероприятие в этом году не планируют.

Напомним, что 18 апреля организаторы ежегодной акции «Бессмертный полк» заявили об отказе от массового шествия и предложили россиянам во всех городах почтить память участников ВОВ размещением их портретов в социальных сетях, а также на личном транспорте.

Накануне ИА «Высота 102» сообщило об отмене традиционного первомайского шествия профсоюзов. Такое решение было принято по итогам состоявшегося в администрации региона совещания. По словам главы волгоградских профсоюзов Татьяны Гензе, вместо шествия представители трудовых коллективов 1 мая примут участие в праздничных собраниях и акциях.

Что касается парада Победы 9 мая, то он пройдет на площади Павших борцов в традиционном формате.

– Отменять парад не планируется. Во всяком случае, на сегодня такой информации не поступало. Участники парада в плановом режиме продолжают подготовку. В центре Волгограда состоятся репетиции в ближайшее время, – уточнил ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией источник.

В пресс-службе Южного Военного округа, в свою очередь, информацию о проведении парада не подтвердили и не опровергли, пообещав предоставить информацию позже.