В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию



Первомайской демонстрации на 1 мая в Волгограде не будет. Об этом корреспонденту ИА «Высота 102» сообщила председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе.

– В этом году Первомай пройдет в новом формате, учитывая все особенности, которые сейчас в стране, – пояснила Татьяна Николаевна. – Но у нас будут другие мероприятия, например, торжественное собрание во Дворце профсоюзов, различные акции. Завтра мы опубликуем всю информацию на сайте профсоюзов.

По сведениям информагентства, вопрос о том, проводить ли на 1 Мая демонстрацию, обсуждался сегодня в администрации Волгоградской области.

Ранее в ФНПР заявляли, что традиционные первомайские акции буду проведены в стране в различных форматах, включая встречи профактива с губернаторами и главами регионов, голосование за резолюцию ФНПР, заседания трехсторонних региональных комиссий и другие мероприятия. Руководство организации призвало также обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении акций, предусмотреть все меры по недопущению провокационных и экстремистских действий, а также по обеспечению безопасности участников коллективных действий, проводимых в очном формате.

Напомним, накануне стало известно об отмене шествия «Бессмертный полк» в Волгограде и в других регионах страны в целях безопасности.