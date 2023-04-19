Общество

В Волгограде «Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган и БК-31

Общество 19.04.2023 16:58
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19.04.2023 16:58


В Волгограде в 2023 году 7, 8 и 9 мая состоятся показы аудиовизуальной инсталляции  «Свет Великой Победы». Подготовка в грандиозному шоу уже стартовала. 

– Площадками для демонстрации станет архитектурный ансамбль на Мамаевом курган и стеклянный мемориальный выставочный комплекс «Бронекатер БК-31» на центральной набережной города-героя, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. – В настоящее время специалисты Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области занимаются подготовкой специального аудиовизуального контента. 

В этом году, уточняют в региональном комитете культуры, в связи с 80-летием Сталинградской Победы произведение будет особенным. Так, на Мамаевом кургане  расширят границы света и звука. На поверхности выставочного комплекса «Бронекатер БК-31» зрители увидят историю легендарного военного судна.

Уточняется, что ежедневно с 7 по 9 мая в Волгограде будет проходить по несколько показов. Расписание станет известно позже.  

Напомним, что 18 апреля стало известно об отмене в Волгограде традиционного шествия «Бессмертного полка». Сегодня, 19 апреля, глава волгоградских профсоюзов Татьяна Гензе сообщила ИА «Высота 102» об отмене Первомайской демонстрации. В обоих случаях речь идет о необходимости соблюдения мер безопасности. 

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