В Волгограде отменили шествие «Бессмертного полка» 9 Мая

Общество 18.04.2023 13:19
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18.04.2023 13:19
Шествие «Бессмертного полка» в российских регионах в привычном формате в этом году не состоится. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк» Елена Цунаева. В том числе многотысячное шествие в память об участниках Великой Отечественной войны отменено и в Волгограде.
– Проведение этой акции вышло за пределы привычного формата, – сказала Елена Цунаева. – Бессмертный полк в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня, выбирая те форматы, о которых мы сегодня говорили. 9 Мая – это праздник и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину.
Сопредседатель штаба предложила каждому выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях.
– И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались, – уверена Елена Цунаева.
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