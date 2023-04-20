В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреля





Пешеходного режима, который планировалось ввести 21 апреля на участке Нулевой продольной магистрали вблизи речпорта и ЦКЗ, не будет. Об этом сообщила администрация города через три часа после сообщения о планируемых ограничениях движения в предстоящую пятницу.

- В связи с изменением формата проведения массового мероприятия принято решение о том, что пешеходный режим 21 апреля на Нулевой продольной магистрали вводиться не будет, - объявила мэрия.

Напомним , ранее планировали ввести пешеходный режим 21 апреля с 7.00 до 17.00 на участке Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до кольцевого пересечения со съездом с ул. Комсомольской. Этот участок магистрали проходит мимо музея «Россия - моя история», здания речпорта и ЦКЗ.

Известно, что 21 апреля в Центральном концертном зале будет проходить торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Волгоградского областного суда.



