Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗ





Участок Нулевой продольной магистрали, проходящей мимо музея «Россия - моя история», здания речпорта и ЦКЗ, перекроют в Волгограде в пятницу, 21 апреля.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении массового мероприятия 21 апреля с 7.00 до 17.00 на участке Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до кольцевого пересечения со съездом с ул. Комсомольской будет действовать пешеходный режим, - сообщили в мэрии.

Известно, что 21 апреля в Центральном концертном зале будет проходить торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Волгоградского областного суда.



