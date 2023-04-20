Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗ

Общество 20.04.2023 11:33
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20.04.2023 11:33
Участок Нулевой продольной магистрали, проходящей мимо музея «Россия - моя история», здания речпорта и ЦКЗ, перекроют в Волгограде в пятницу, 21 апреля.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении массового мероприятия 21 апреля с 7.00 до 17.00 на участке Нулевой продольной магистрали от ул. Калинина до кольцевого пересечения со съездом с ул. Комсомольской будет действовать пешеходный режим, - сообщили в мэрии.
Известно, что 21 апреля в Центральном концертном зале будет проходить торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Волгоградского областного суда.
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