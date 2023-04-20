В Волгограде завтра, 21 апреля, состоится матч в память о погибшей в Астрахани гандболистке Виктории Дивак, начинавшей свою карьеру в клубе «Динамо-Синара». Сегодня проводить в последний путь 29-летнюю спортсменку пришли сотни людей.

— Игра пройдет по расписанию Чемпионата России в гандбольном зале «Динамо» между «Астраханочкой» и «Динамо-Синара». Перед началом матча объявят минуту молчания. В зале будет размещен портрет Виктории, куда можно принести цветы, — рассказал информагентству начальник команды «Динамо-Синара» Андрей Кальной.

Уточняется, что матч начнется в 18.30. Ранее журналисты информагентства сообщали, что полным составом на похороны Виктории в Волгоград прибыла команда «Астраханочка», за которую волгоградка выступала последнее время. Погибшую похоронили на кладбище в Городищенском районе Волгоградской области.

Напомним, что Виктория Дивак погибла в Астрахани 17 апреля. По предварительным данным, спортсменка упала с высоты. Ее обнаружили мертвой под окнами жилой многоэтажки, где она проживала.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»