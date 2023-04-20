В Волгограде сегодня, 20 апреля, прощаются с погибшей в городе Астрахани известной гандболисткой Викторией Дивак. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проводить спортсменку в последний путь на улицу Землячки этим утром приехали сотни людей: родные чемпионки, многочисленные болельщики, спортсмены. Полным составом на похороны Виктории в Волгоград прибыла команда «Астраханочка», за которую волгоградка выступала последнее время.





Дмитрий Бунтов, тренер команды «Астраханочка»:

– Виктория была прекрасным и отзывчивым человеком. Она была боец до кончиков пальцев, до конца. Для меня это потеря друга. Она и в команде имела свой авторитет, и среди тренеров. Виктория была очень позитивным человеком. Ее девизом было «Вперед! И только вперед!», она строила планы на ближайшее будущее. И в этом году очень сильно хотела медали. Сейчас заканчивается второй этап, после чего мы выходим в плей-офф. Тяжело мириться с такой трагической ситуацией.





– Она последовательница Левона Оганезовича Акопяна. Она была очень талантливой спортсменкой, но главное – она была как человек очень хорошей, – поделился с корреспондентами ИА «Высота 102» постоянный болельщик Борис. – Ей было трудно в Волгограде играть, поскольку здесь был очень сильный состав. Считаю, что она приняла правильное решение и играла в командах других городов. Но даже здесь, в Волгограде, она стала трехкратной чемпионкой России, чемпионкой Белоруссии и чемпионкой Европы среди женщин. Для Волгограда это выдающаяся спортсменка, каких мало. Я своим долгом счел прийти сегодня и проститься с ней.





– Очень много несут сегодня цветов, провожая в последний путь волгоградскую спортсменку, – сообщает корреспонденты «Высоты 102». – Соболезнования родным Виктории Дивак выражают спортсмены гандбольного клуба «Каустик», общества «Динамо», игроки гандбольных клубов России «Звезда», «Адыиф». Присутствующие на церемонии очень удручены, многие не находят в себе сил для общения с прессой.





Напомним, Виктория Дивак погибла в Астрахани 17 апреля. По предварительным данным, спортсменка скончалась в результате падения с высоты – тело Виктории было обнаружено под окнами многоквартирного дома по улице Софьи Перовской, где она проживала.

20 апреля Викторию Дивак похоронят на кладбище в Городищенском районе Волгоградской области.





Виктория Дивак начинала карьеру в волгоградском «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Затем гандболистка играла за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».

Дивак также является чемпионкой Белоруссии, двухкратным обладателем кубка этой страны. Помимо этого она выигрывала второй дивизион Франции в составе Ахенхайма. Будучи игроком юниорской сборной России спортсменка в 2009 году стала чемпионкой Европы.