«Шею можно свернуть»: в Жирновске демонтируют опасный детский аттракцион





Детский аттракцион с огромной зияющей дырой в основании едва не покалечил ребенка, который пришел с мамой на аттракционы, расположенные на улице Зеленая в Жирновске. Как рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Ирина, площадка была установлена в прошлом году и очень полюбилась детям.

– Но вчера мой ребенок чуть не травмировался. Залез в трубу, в которой, как оказалось, не было дна – в основании зияла огромная дыра, – негодует женщина.





По словам Ирины, в это время на площадке находились сотрудники отдела благоустройства, которые невозмутимо красили забор.

– Я к ним подбежала, сказала, что нужно что-то делать, но мне ответили равнодушно, что им все равно, – утверждает жительница города. – В администрацию и отдел благоустройства не дозвонишься, никто трубки не берет.

Фотографию аттракциона без дна редакция ИА «Высота 102» отправила главе Жирновского района Волгоградской области Александру Шевченко. Александр Федорович удивился, что жители не обратились к нему напрямую.

– Я от вас узнал, что аттракцион находится в таком состоянии, – рассказал глава района. – Никаких сообщений от жителей не поступало, хотя я постоянно общаюсь с ними и отвечаю на вопросы и в Одноклассниках, и ВКонтакте.

Александр Федорович заверил, что игровое оборудование будет демонтировано, отремонтировано, а потом возвращено на место. При этом он предположил, что аттракцион испортили вандалы.

Фото: читателей ИА «Высота 102»