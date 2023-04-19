«Открытие Инвестиции» выпустили эпизод видеопроекта «Инвест-Тур»





«Открытие Инвестиции» (бренд Группы банка «Открытие», входящего в Группу ВТБ) выпустили серию видеопроекта «Инвест-Тур», в рамках которого проанализировали бизнес горно-металлургической компании ПАО «Северсталь».

Видеопроект «Инвест-Тур» — это взгляд рядового инвестора на рабочие процессы ведущих корпораций России, который помогает зрителям принять взвешенное решение о вложении в бумаги эмитента. Каждый выпуск «Инвест-Тура» посвящен беспристрастному анализу бизнеса одной из публичных российских компаний. Ведущий встречается с эмитентом на «его территории», беседует с менеджментом, знакомится с производственными процессами, исследует показатели работы корпорации.

В предыдущих выпусках видеопроект познакомил зрителей с работой Московской биржи и девелопера ГК «Самолет». Новый эпизод «Инвест-Тура» посвящен бизнесу ПАО «Северсталь».

Ведущий проекта — частный инвестор и предприниматель Артем Рошиор — побеседовал с сотрудниками компании, побывал на производственных площадках металлургического комбината в Череповце.

Зрители выпуска узнают, кто покупает продукцию «Северстали», сколько компания тратит на инновационные технологии, о роли машинного обучения на производстве и почему главная ценность компании — люди. Вместе с ведущим зрители новой серии видеопроекта пройдут по площадкам Череповецкого металлургического комбината, увидят, как работают прокатные станы, побывают за пультом управления доменной печи и ощутят атмосферу нелегкого труда сталеваров.

В беседах с ведущим выпуска сотрудники «Северстали» рассказали, как самообеспеченность сырьем позволяет компании нарастить показатели и почему череповецким металлургам удается сохранить высокую рентабельность на фоне постоянно меняющихся цен на продукцию. Социальная ответственность компании и ее приоритеты, программа снижения затрат и повышение конкурентоспособности, сегменты, в которых намерена развиваться «Северсталь» — за полчаса в этом выпуске «Инвест-Тура» затронуто много важных тем, интересных как опытным, так и начинающим инвесторам.

Премьера нового выпуска проекта «Инвест-Тур» состоялась 17 апреля 2023 года на ведущих видеосервисах.

— Каждый эпизод нашего проекта — это путешествие в мир крупного бизнеса. Мы рассказываем, какой труд стоит за сухими цифрами статистики, как достигаются эти показатели, чем обеспечена устойчивость корпорации. По итогам просмотров первых двух выпусков мы видим, что «Инвест-Тур» привлек внимание большой аудитории, и уверены, что новая серия, рассказывающая о бизнесе «Северстали», также никого не оставит равнодушным, — говорит Елена Чеботарь, начальник отдела развития цифрового обучения клиентов «Открытие Инвестиции».

— Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями российских компаний уже превышает 80%, а бумаги «Северсталь» регулярно входят в так называемый «Народный портфель» Московской биржи. Мы очень ценим это доверие и со своей стороны стараемся использовать разные каналы коммуникаций для общения с нашими текущими и потенциальными акционерами. Металлургия — это очень зрелищный производственный процесс, поэтому мы с радостью откликнулись на предложение «Открытие Инвестиции» поучаствовать в съемке видеоролика и показать компанию изнутри, — сказал Владимир Залужский, начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь».