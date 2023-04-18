Общество 18.04.2023 11:44
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18.04.2023 11:44
Волгоградцев предупредили о возможном подтоплении грунтовых дорог и низменных территорий из-за начавшегося пика максимальных сбросов на Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, данное обстоятельство может затруднить выезд из зон отдыха туристов.
Напомним, со вчерашнего дня по 22 апреля включительно установлен максимальный режим работы Волгоградского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами - 26000 ± 500 куб.м/с. С 23 по 26 апреля расходы воды начнут постепенно снижаться по 2000 м³/с ежедневно и 27 апреля составят 17000±500 м³/с.
В режиме «рыбной полки», необходимой для нереста рыбы, Волжская ГЭС будет работать до 30 апреля. Ее продолжительность будет зависеть от фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае. Достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется.
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