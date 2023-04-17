Волгоградская облдума назначит аудитора КСП

Общество 17.04.2023 17:39
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17.04.2023 17:39
На рассмотрение в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о назначении аудитора региональной КСП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, предлагается утвердить аудитором Елену Пузикову, пятилетний срок нахождения которой на этом посту истекает 17 июня.
Уже со следующего дня, с 18 июня, Елену Пузикову предлагают вновь назначить в данной должности. Как говорится в пояснительной записке, подписанной председателем КСП Волгоградской области Александром Носовым, ее кандидатура соответствует установленным требованиям.
В должности аудитора контрольно-счетной палата Елена Пузикова работает с 2007 года.
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