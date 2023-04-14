На страже закона: ГУ МВД по Волгоградской области отмечает 104-ю годовщину со дня образования

ГУ МВД России по Волгоградской области 16 апреля исполняется 104 года со дня образования. Шли года, сменялись поколения, но одно оставалось неизменным — сотрудники МВД днем и ночь в любую погоду обеспечивают нашу с вами безопасность.

История ГУ МВД России по Волгоградской области берет свое начало с 1919 года. Именно тогда, в самый разгар Гражданской войны было образовано управление Царицынской губернской милиции. В преддверии празднования 104-й годовщины со дня образования в областном главке МВД прошил памятные и торжественные мероприятия.





Личный состав волгоградской полиции поздравил начальник ГУ МВД России по региону генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности министра внутренних дел РФ, а также губернатора региона.





По традиции, полицейские вспомнили своих коллег, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Они навсегда остались в строю, а их имена — навечно в памяти. К историко-мемориальному ансамблю «Солдатам правопорядка» возложили цветы руководители регионального главка, ветераны и личный состав.

Не обошли вниманием и ветеранов органов внутренних дел. Была определена лучшая ветеранская организация. Дмитрий Вельможко зачитал присутствующим поздравление от имени замминистра МВД РФ генерал-полковника полиции Александра Кравченко. Завершил мероприятия праздничный концерт.





Редакция ИА «Высота 102» в свою очередь присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам ГУ МВД России по Волгоградской области всегда держать марку и бескомпромиссно бороться с несправедливостью и беззаконием.

Волгоградские полицейские неоднократно становились героями публикаций «Высоты 102» и попадали в сюжеты федеральных каналов. Многие помнят спасение многодетной семьи из огня, задержание кикбоксера Аркадия Григоряна, убийцы беременной волгоградки и серийных грабителей из Астрахани.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области