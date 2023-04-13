Общество 13.04.2023 09:02
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13.04.2023 09:02
В двух районах Волгограда запланировано отключение холодной воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», ограничение в подаче ресурса коснется Кировского и Советского района. Здесь не будет воды с 22-00 ч. 21 апреля по 20-00 ч. 23 апреля.
Отключение ресурса связано с выполнением плановых работ по модернизации на сетях водопроводного хозяйства, пояснили в компании.
Список адресов, где не будет воды, можно посмотреть здесь
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