Вандалы разгромили спортплощадку в Урюпинске









Власти города Урюпинска в Волгоградской области сообщили о вандалах, разгромивших спортивную площадку.

- Сегодня на спортивной площадке по ул. Киквидзе, д.1Б вандалы выломали турники и лавочку. Вопрос, зачем? Для чего? – недоумевают представители администрации города.

Судя по фотографиям, неизвестные лица выдернули из земли и повалили металлический турник. Тоже самое они проделали и с лавочкой. Известно, что в нескольких метрах от спортплощадки расположены детский сад и школа.

Горожан, которые стали свидетелями этого вандализма, просят обратиться в администрацию.

Фото: администрация Урюпинска / t.me







